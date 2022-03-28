"Мы с семьей не в Харькове. Выехали с маленьким ребёнком. Первую неделю после 24 февраля оставались в родном городе. Но когда начали бомбить около нас, я увидел такое в глазах своей двухлетней дочери, что понял: надо ехать, иначе это для ребенка травма на всю жизнь.

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Как и все, я даже не мог подумать, что доживу до этого. У меня много родственников в России, мама родилась. Если бы мама дожила до такого, то умерла бы в первый же день вторжения. Я не вижу никакой логики в действиях россиян. Просто истребляют страну, народ, убивают людей", – поделился Рахаев в интервью Fanday.

Напомним, специалист самостоятельную тренерскую карьеру начинал именно в Металлисте, после чего успел поработать, а затем работал в Заре Бельке, Актобе и Гелиосе.

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