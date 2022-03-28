"Ми із сім'єю не в Харкові. Виїхали з маленькою дитиною. Перший тиждень після 24 лютого залишалися у рідному місті. Але коли почали бомбити біля нас, я побачив таке в очах своєї дворічної доньки, що зрозумів: треба їхати, інакше це для дитини травма на все життя.

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Як і всі, я навіть не міг подумати, що доживу до такого. У мене багато родичів у Росії, мама там народилася. Якби мама дожила до такого, то померла б першого ж дня вторгнення. Я не бачу жодної логіки у діях росіян. Просто винищують країну, народ, вбивають людей", – поділився Рахаєв у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, фахівець самостійну тренерську кар'єру розпочинав саме у Металісті, після чого встиг попрацювати, а потім працював у Зорі Бєльці, Актобе і Геліосі.

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