Вице-президент Металлиста Евгений Красников рассказал, чем живут игроки клуба во время войны в Украине и сделал предложение по общим тренировкам с представителями национальной команды.

"Сборы Металлиста финансируются из моего кармана? Не знаю, откуда взялась эта информация, но расцениваю ее как провокацию. Да, я занимаюсь управлением клуба, как и занимался. Но питание, проживание, весь быт команды, как и обеспечение людей, находящихся сейчас на стадионе в Харькове, все это финансируется только Александром Ярославским.

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Мы переехали в менее дорогую гостиницу, но условия прекрасные. Легионеров временно отпустили – на правах аренды с перспективой возвращения, но команда регулярно тренируется и проводит спарринги с хорошими соперниками – обыграли финский ХИК, турецкий Башакшехир. В общем, у нас все по плану. Скажу больше: мы готовы принять в своем лагере игроков сборной Украины вместе с их семьями.

Это касается тех, кто находится в Европе? Все, кому это разрешено законодательством Украины. Все-таки работать индивидуально и проходить сборы внутри команды, с полноценным тренировочным процессом – это две большие разницы", – поделился Красников в комментарии ТаТоТаке.

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