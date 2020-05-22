Ящишин: Гнать три автобуса со Львова в Мариуполь и там снимать отель – бюджет Карпат не выдержит

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин не уверен, что клуб сможет выполнять все предписания медицинского протокола.

"Конечно, требования нужны, чтобы противостоять распространению вируса, но как их соблюдать на практике – не понимаю.

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Гнать, например, со Львова в Мариуполь, а это более тысячи километров в одну сторону, три автобуса и там снимать отель? Клубный бюджет такого не выдержит. На домашний матч мы готовы обеспечить три автобуса, а на выездной – это уже проблематично", – сказал Ящишин в комментарии изданию "Экспресс".

Напомним, украинская Премьер-лига надеется провести первые матчи после карантина уже 30 мая. Карпаты после 24 туров занимают последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.

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