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Ящишин: Гнать три автобуса со Львова в Мариуполь и там снимать отель – бюджет Карпат не выдержит

08:55 57 Читати українською
Ящишин: Гнать три автобуса со Львова в Мариуполь и там снимать отель – бюджет Карпат не выдержит
Карпаты / ФК Карпаты

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин не уверен, что клуб сможет выполнять все предписания медицинского протокола.

"Конечно, требования нужны, чтобы противостоять распространению вируса, но как их соблюдать на практике – не понимаю.

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Гнать, например, со Львова в Мариуполь, а это более тысячи километров в одну сторону, три автобуса и там снимать отель? Клубный бюджет такого не выдержит. На домашний матч мы готовы обеспечить три автобуса, а на выездной – это уже проблематично", – сказал Ящишин в комментарии изданию "Экспресс".

Напомним, украинская Премьер-лига надеется провести первые матчи после карантина уже 30 мая. Карпаты после 24 туров занимают последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.

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Теги
Карпаты Карпаты УПЛ футбольные финансы Ростислав Ящишин
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