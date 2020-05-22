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Екс-тренер Карпат Дулуб знову перебрався у свій колишній клуб

16:21 534 Читать на русском
Екс-тренер Карпат Дулуб знову перебрався у свій колишній клуб
Олег Дулуб (справа) / Фото з відкритих джерел

Відомий білоруський фахівець повертається до тренерської справи.

Колишній наставник львівських Карпат і одеського Чорноморця Олег Дулуб повернувся у Крумкачи, повідомляє прес-служба мінського клубу.

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54-річний фахівець увійшов до тренерського штабу Сергія Кузьмініча у ролі тренера-консультанта.

До слова, Дулуб тренував Крумкачи у сезоні-2015/16. Саме з мінської команди білорус переїхав до Львова і очолив Карпати, які покинув у червні 2017 року за сімейними обставинами.

Нагадаємо, Крумкачи після 5 турів посідають третю сходинку в Першій лізі Білорусі, набравши 10 очок.

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Теги
Світ Карпати Карпати Білорусь Олег Дулуб Олег Дулуб Крумкачи Крумкачи
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