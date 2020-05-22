Хто у Барселоні вболівав за Динамо, а кого застрелили? Призовий кросворд від головного редактора

Кросворд №5 від "Футбол 24". Розігруємо новий суперприз!

"Два тижні запасу дають шанс знайти необхідний час. В цілому кросворд трохи легший за попередній, адже шукати довелось декілька питань лише, – ділиться враженнями наш постійний учасник Максим Шемчук. – У той же час менше питань, які беруться одразу після прочитання, багато необхідно було відсіювати або згадувати вже після розгадування літер".

"У принципі, розгадав легко, лише трохи помучився над тим, що ж саме об'єднує Ніколя Анелька та Франка Рібері, а це – мусульманське ім'я Білал! Тепер буду також знати, що "ІРА" – це не тільки блатне татуювання, а й Ірландська республіканська армія – озброєний вулик, який мав необережність розворушити Пол Гайскойн, неординарна особистість, як наш Сашко Рикун, чи не так?" – не без іронії зауважує інший постійний конкурсант Василь Рошинець із Закарпаття.

Є у нас і новачки, як от Yurko Zin. "Дуже шкодую, що прогавив попередні випуски", – пише він. Не переймайтеся, ми тільки набираємо розгін :)

Нарешті розповів про себе Назар Сувалко – чемпіон розіграшу №3. "Проживаю в селі Краснолука Лановецького району Тернопільської області. У нашому селі народився і набував майстерності нападник тернопільської Ниви Петро Прядун, – пише Назар. – Кросворди ми розгадуємо разом з татом, командна гра виходить. Він прихильник пари форвардів Стоїчков – Ромаріо і ФК Депортіво. Завжди виникає бажання, щоб скромніший клуб здобув перемогу в такому двобої. Нас об’єднує гра Андрія Шевченка часів київського Динамо, коли воно змусило грандів Європи поважати себе. Сам я – шанувальник ФК Дніпро і Євгена Коноплянки. Вірю, що Дніпро ще вийде з берегів".

А тепер – правильні відповіді на кросворд №4 "Динамо він забивав і навіть рак переборов".

Горизонтально: 2. Зрінскі. 9. Астон. 11. Ковба. 13. Дурм. 15. Коул. 16. Барса. 19. ІРА. 21. Ніл. 22. Мир. 24. Бейрд. 26. Осака. 28. Марібор. 29. Саада. 31. Окада. 33. Акр. 34. Дід. 36. Тур. 37. Земан. 39. Гойо. 41. УНАМ. 44. Іроні. 46. Омарі. 47. Паламар.

Вертикально: 1. Чад. 2. ЗТР. 3. Ромб. 4. Ін. 5. СК. 6. Кока. 7. Іво. 8. Бал. 10. Суаре. 12. Бутик. 14. Юрі. 17. Андраде. 18. Слобода. 19. Ібіса. 20. Аймар. 22. Марат. 23. Радар. 25. Рад. 27. Сок. 30. Актор. 32. Дудар. 35. Ім’я. 37. Зона. 38. Нума. 39. Гій. 40. Йоп. 42. Нар. 43. Міс. 45. Іл. 46. ОМ.

Сліпим жеребом ми обрали переможця, і четвертим тріумфатором в історії рубрики виявився ще один стабільний гравець на полях кросвордів – Віталій Козьма, прикордонник із смт Піщанка Вінницької області. Про себе він пише коротко: "З нетерпінням чекаю повернення Металіста і колишньої інтриги в УПЛ". Вітаємо пана Козьму із перемогою і просимо вказати свою домашню поштову адресу та номер телефону – для отримання фірмової парасолі від Футбол 24.

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На кону кросворда №5 – наша фірмова футболка із оновленим дизайном. Її прикрашає зображення одного з лідерів національної збірної України Андрія Ярмоленка. Попереду у нашої команди – матчі Ліги націй та фінальної частини чемпіонату Європи, тож така футболка стане окрасою для будь-якого вболівальника.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 4 червня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 5 червня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 3. Корнер по-народному. 7. Український легіонер на Балканах. 8. Титулований клуб поляків, який спочив у Бозі. 9. Скандальний британський боксер, який розгулював у футболці Челсі. 10. Екс-голкіпер збірної США – бейсболіст і ветеран Другої світової. 13. В Америці – Алекс Морган, у Бразилії – … . 17. Найбільший ворог Лідса за межами Британії. 18. Видатний баск у воротах Атлетіка, Барселони та Валенсії не такого вже й далекого минулого. 19. Ім’я, благословенне "Золотим м’ячем". 22. Живописне озеро на батьківщині Ярі Літманена. 25. Закордонний клуб, який тренували легендарні "динамівці" Бишовець і Протасов. 26. Зірковий резервіст теперішнього Челсі. 27. Одна з команд у тренерській кар’єрі телевізійного експерта Морозова. 28. Захисник львівських Карпат на перетині 80-х і 90-х.

Вертикально: 1. Екс-хавбек Барселони, для якого київське Динамо було улюбленим клубом. 2. "Франц …" – арена, яка зараз має іншу назву. А в сиву давнину її іменували надзвичайно красиво – "Чеське серце". 3. Хавбек збірної СРСР, який отримав першу жовту картку на Кубку світу, а через 32 роки після цього був застрелений. Як його звали? 4. Потужний футзальний клуб зі Львова, який канув у Лету. 5. Зі збірною цієї країни наша національна команда зустрічалася тричі. 6. Резервний кіпер збірної Франції на Євро-2000. 11. Гордий клуб із Піренеїв, чию репутацію заплямувала підозра у договірних матчах. 12. Феєричний бомбардир чемпіонського Вольфсбурга. 14. Топовий іспанський рефері 80-х і початку 90-х. 15. Клуб з елітного дивізіону Ірану. 16. Масова бійка фанатів у "третьому таймі". 19. Прізвисько президента із Першої ліги. 20. Голкіпер, якому забивав Михайличенко на Євро-1988. 21. Найскандальніший іспанський арбітр, наші дні. 22. Екс-хавбек збірних Югославії та Сербії, легенда Партизана. 23. Аутсайдер чемпіонату Польщі. 24. У 2002-му збірна України зазнала аж чотирьох поразок. Хто – автор однієї з них?

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