Помощник Марку Силвы в Фулхэме Боа Морте готовится возглавить сборную Гвинеи-Бисау. Об этом говорится в официальном сообщении "дачников". Сообщается, что Луиш приступит к исполнению своих обязанностей в конце сезона.

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На посту наставника сборной Гвинеи-Бисау Боа Морте заменит Басиро Канде, контракт которого закончился 15 марта. На последнем Кубке Африки команда под его руководством проиграла все три матча на групповом этапе турнира и заняла последнее место в группе А.

Луиш Боа Морте является легендой Фулхэма, но в своей карьере успел также поиграть за Арсенал, Саутгемптон, Вест Хэм, Ларису, Орландо Пайретс и Честерфилд. На его счету 28 матчей за сборную Португалии.

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