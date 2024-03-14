Оланг'о представляет клуб KCB. Это середняк элитного дивизиона чемпионата Кении, в прошлом сезоне занял десятое место среди 18-ти команд.

Экс-игрока сборной Бразилии похитили из-за связи с замужней женщиной: "Они били меня прикладами по голове"

10 марта футболист не появился на тренировке. Оказалось, что его похитили возле торгового центра. Нападавшими были трое мужчин. Их целью было завладеть доступом к банковскому счету Брайана, что удалось сделать.

Злоумышленники пытали Оланг'о, нанесли глубокую ножевую рану в бедро. Также у голкипера травмы головы и плеча. Брайана нашли брошенным в лесу неподалеку от Нейроби. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни нет.

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