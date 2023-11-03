В сентябре 1994 года действующий победитель Лиги чемпионов оказался в центре скандала. В поединке группового этапа ЛЧ Милан уверенно победил Зальцбург, но итог матча вскоре был аннулирован.

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После поражения в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов 1994/1995 Милан вышел особенно настроенным на домашний поединок против Казино Зальцбург – дебютанта ЛЧ. В конце первого тайма итальянцы открыли счет. Как ни тянулся за мячом вратарь австрийцев Отто Конрад после удара головой Джованни Строппы – все напрасно.

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И пока хозяева принялись праздновать, камера выхватила тревожный кадр – вратарь Зальцбурга держится за голову. Следующий момент – шведский рефери Лейф Сунделл поднимает с газона небольшую пластиковую бутылку. Разъяренный Конрад пытается обратить внимание арбитра: "Вот! Это она. Именно эта бутылка попала в мою голову!"

Конрад доиграл первый тайм и даже вышел на второй, однако на 60-й минуте окончательно ушел с поля и отправился в больницу.

Такое сегодня невозможно, – вспоминал об этой истории Отто Конрад несколько лет назад. – Вы понимаете, что тогда влияние Милана было очень-очень большим.

Итальянцы уверенно выиграли матч 3:0, а босс Милана Сильвио Берлускони и многие болельщики начали обвинять Конрада в актерской игре. Кстати, даже несмотря на травму, вратарь Зальцбурга совершил несколько сейвов во втором тайме, однако пропустил еще один мяч от Марко Симоне, после чего был заменен.

Врач австрийцев Артур Трост убеждал Конрада не выходить на второй тайм, однако кипер настоял и вернулся в игру. Трост имел серьезные опасения – у Отто появились показательные симптомы и он не сомневался, что у вратаря сотрясение мозга.

Однако итальянские СМИ и представители Милана не верили в серьезность травмы и называли Конрада актером. "Меня превратили из жертвы в преступника и восприняли как врага", – говорил Отто.

Несмотря на то, что камеры зафиксировали на газоне минимум одну бутылку (врач Зальцбурга уверял, что их было три), австрийцам пришлось непросто в кабинетной борьбе с клубом, имевшим титул действующего победителя Лиги чемпионов. Не помогли Зальцбургу даже относительно похожие недавние кейсы. Стоит вспомнить хотя бы скандал с участием другого австрийского вратаря Франца Вольфрахта, который в 1989 году также стал жертвой выходки болельщиков в матче Кубка УЕФА против Аякса. Фанаты атаковали кипера Аустрии железным стержнем.

Тогда нидерландскому клубу присудили техническое поражение 0:3 и отстранили от еврокубков на два года. Впоследствии наказание УЕФА было обжаловано и уменьшено до одного года отлучения. Дополнительно Аякс должен был сыграть три следующих домашних еврокубковых поединка за не менее, чем 100 километров от Амстердама. В свою очередь Аякс добился ареста своего болельщика и получил серьезную денежную компенсацию от хулигана. Также в клубе пересмотрели меры безопасности на старом стадионе Де Мер и нашли дополнительную причину, чтобы взяться за строительство новенькой Амстердам Арены.

Бесспорно, бутылка – это не металлическая проволока, однако наказание дисциплинарных органов для Милана показалось нелогичным. Стадион дисквалифицировали на два матча, итальянцев лишили двух очков за победу, однако итоговую разницу голов (3:0) решили оставить. Не говоря уже о каких-то дополнительных очках для Зальцбурга. Статус Милана? Воздействие Берлускони? Отсутствие качественной доказательной базы, свидетельствующей о прилете бутылки (все из-за отсутствия должного видеоповтора)? Какова бы ни была причина такого решения – этого было слишком мало.

Такой вердикт оказался роковым для австрийцев на финише группового этапа. После шести туров Милан и Зальцбург набрали одинаковое количество очков – по 5. А вот разница голов вывела подопечных Фабио Капелло в плей-офф. Как мы помним, Милан пробился в финал, где проиграл Аяксу, с которым пересекался в группе.

Зальцбург перед игрой на Сан-Сиро

Следует отметить, что стадион Сан-Сиро для Отто Конрада был особенным. За семь месяцев до запущенной в него бутылки австрийский кипер уже гостил на миланской арене. Тогда в финальном матче Кубка УЕФА (он состоял из двух поединков) Зальцбург уступил Интеру 0:1 и отдал трофей итальянцам.

Кроме двух матчей на Сан-Сиро в 1994-м, в карьере Конрада хватало и других интересных событий. Уроженец австрийского Граца только в 16 лет решил связать свою жизнь с вратарским делом. До этого Отто играл в атаке.

И следует сказать, что навыки полевого игрока не раз помогали ему. В четвертьфинале Кубка УЕФА 1993/1994 Конрад фактически победил Айнтрахт в серии пенальти. Отто отразил два удара немцев, а затем забил решающий.

В октябре насыщенного на события 1994 года в чемпионате Австрии вратарь Зальцбурга отметился фантастическим голом головой. Его команда уступала Линцу 0:1, поэтому Конрад пошел на подачу со штрафного и забил один из самых красивых голов сезона.

Если добавить, что чемпион австрийской Бундеслиги определился по дополнительным показателям (у Зальцбурга и Штурма было по 47 очков), то мяч Отто Конрада можно считать едва ли не золотым.

Отто всю свою карьеру провел на Родине и только в 1997-м попробовал себя за границей. Но период в Сарагосе не был слишком ярким. Чего не скажешь о послефутбольной жизни Конрада. Он несколько лет работал тренером вратарей в сборной Австрии, но параллельно искал себя вне спорта.

В частности, участвовал в австрийских "Танцах со звездами", был депутатом парламента Зальцбурга и основал фирму, занимавшуюся изготовлением бандажей и другого медицинского оборудования. Еще во время карьеры Отто снялся в фильме, где сыграл самого себя, был рекламным лицом нескольких компаний, а еще записал музыкальный компакт-диск. Однако, безусловно, история сентябрьского вечера в Милане сделала его наиболее известным.

"Извинения? Нет, мне до сих пор никто не сказал ни слова. Возможно, еще не пришло время", – с юмором вспоминал эпизод с прилетевшей в него с трибун бутылкой Отто Конрад.