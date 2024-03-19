Помічник Марку Сілви у Фулгемі Боа Морте готується очолити збірну Гвінеї-Бісау. Про це йдеться в офіційному повідомленні "дачників". Повідомляється, що Луїш приступить до виконання своїх обов'язків наприкінці сезону.

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На посаді наставника збірної Гвінеї-Бісау Боа Морте замінить Басіро Канде, контракт якого закінчився 15 березня. На останньому Кубку Африки команда під його керівництвом програла всі три матчі на груповому етапі турніру і посіла останнє місце в групі А.

Луїш Боа Морте є легендою Фулхема, але у своїй кар'єрі встиг також пограти за Арсенал, Саутгемптон, Вест Хем, Ларісу, Орландо Пайретс і Честерфілд. На його рахунку 28 матчів за збірну Португалії.

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