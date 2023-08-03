Ярмоленко и Лансини в Вест Хэме / фото с клубного сайта

Ривер Плейт в своих соцсетей объявил о трансфере 30-летнего футболиста. Атакующий полузащитник Мануэль Лансини присоединился к аргентинскому клубу на правах свободного агента.

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Ривер Плейт подписал соглашение с игроком на один сезон. Лансини выступал за Вест Хэм с 2016 года и успел поиграть с украинцем Андреем Ярмоленко. В общей сложности аргентинец провел 226 матчей в составе "молотобойцев", в которых забил 32 гола и оформил 28 результативных передач. В прошлом сезоне Лансини вместе с командой выиграл Лигу конференций.

Мануэль – воспитанник Ривер Плейта. За первую команду он сыграл 90 матчей, забив 13 голов и отдав 15 ассистов.

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