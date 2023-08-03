Ярмоленко та Лансіні у Вест Хемі / фото з клубного сайту

Рівер Плейт у своїх соцмережах оголосив про трансфер 30-річного футболіста. Атакувальний півзахисник Мануель Лансіні приєднався до аргентинського клубу на правах вільного агента.

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Рівер Плейт підписав угоду з гравцем на один сезон. Лансіні виступав за Вест Хем з 2016 року і встиг пограти з українцем Андрієм Ярмоленком. Загалом аргентинець провів 226 матчів у складі "молотобійців", в яких забив 32 голи та оформив 28 результативних передач. В минулому сезоні Лансіні разом з командою виграв Лігу конференцій.

Мануеле – вихованець Рівер Плейта. За першу команду він зіграв 90 матчів, забивши 13 голів та віддавши 15 асистів.

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