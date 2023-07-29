Харри Магуайр может остаться в Манчестер Юнайтед. "Красных дьяволов" не устраивает сумма, которую готов заплатить Вест Хэм.

Английский защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр продолжает активно искать новую команду - футболист не хочет играть за "красных дьяволов" после того, как Эрик Тэн Хаг решил забрать капитанскую повязку у игрока.

Звездный изгнанник Манчестер Юнайтед может перебраться в Баварию

Главным претендентом на игрока сборной Англии называют лондонский Вест Хэм, уже вступивший в официальные переговоры с МЮ по Магуайру. Однако клубам никак не удается договориться о сумме трансфера. Боссы Юнайтед отклонили предложение "молотобойцев" в размере 20 миллионов фунтов, – сообщает авторитетный журналист. Давид Орнштейн.

По информации источника, лондонский клуб не планирует повышать сумму, не смотря на желание наставника Вест Хэма Дэвида Мойеса видеть его в своей команде. Проблема –высокая зарплата футболиста.

Магуайр провел 31 матч за МЮ во всех турнирах в прошлом сезоне. В весенней части АПЛ Харри чаще оставался на скамейке запасных.

Вест Хэм занял 14-е место в АПЛ и стал победителем Лиги конференций в прошлом сезоне. В новом розыгрыше чемпионата Англии "молотобойци" стартуют матчем с Борнмутом 12 июня. Манчестер Юнайтед в первом туре АПЛ примет Вулверхэмптон.

Изгнанники Реала и Барселоны, чемпион мира, Рамос, богатый из МЮ и друг для Цыганкова – 15 лучших свободных агентов