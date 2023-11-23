Экс-одноклубнику Коваленко поставили страшный диагноз
Защитнику Анортосиса Сальватору Ферреру диагностировали лимфому Ходжкина.
"Нелегко писать это сообщение. Мне диагностировали лимфому Ходжкина, и в ближайшие несколько недель я начну лечение.
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Хотя я не могу отрицать, что это был тяжелый удар как для меня, так и для моей семьи, я уверен, что скоро смогу восстановиться и как можно скорее вернуться к игре и развлечениям. Мне совершенно ясно, что страх бесполезен в борьбе с этой болезнью", – написал Феррер в своём Instagram.
Феррер выступает за кипрский Анортосис на правах аренды. Контракт игрока по-прежнему принадлежит Специи, за которую он два сезона выступал вместе с Виктором Коваленко.
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