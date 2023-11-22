"Не нравится, что они молчат": Коваленко признался, как бы отреагировал на россиянина-соперника на поле
Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко рассказал о своём отношении к представителям страны-террориста среди футболистов.
"Последний раз я был в Украине три года назад, очень скучаю по своему дому. Последний раз, когда я приезжал, организовал отличный ужин с друзьями. Мне повезло: профессиональные футболисты приносят стране престиж, а потому не были призваны на войну.
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В Серии А играет россиянин Миранчук? Не знаю, как бы я отреагировал, если бы увидел на поле россиянина. Я понимаю, что это не вина российских футболистов, но мне не нравится, что они не используют свои социальные сети и свою популярность для распространения антивоенных посланий", - цитирует Виктора Gazzetta dello Sport.
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