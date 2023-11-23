"Нелегко писати це повідомлення. Мені діагностували лімфому Ходжкіна, і в найближчі кілька тижнів я почну лікування.

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Хоча я не можу заперечувати, що це був важкий удар як для мене, так і для моєї сім'ї, я впевнений, що скоро зможу відновитися і якнайшвидше повернутися до гри та розваг. Мені абсолютно ясно, що страх марний у боротьбі з цією хворобою", – написав Феррер у своєму Instagram.

Феррер виступає за кіпрський Анортосіс на правах оренди. Контракт гравця, як і раніше, належить Спеції, за яку він два сезони виступав разом із Віктором Коваленком.

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