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Экс-хавбек Шахтера Матузалем был экстренно госпитализирован

21:03 104 Читати українською
Экс-хавбек Шахтера Матузалем был экстренно госпитализирован
Франселино Матузалем / фото из соцсетей

Бывший футболист Шахтера Франселино Матузалем попал в больницу.

38-летнего бразильца срочно доставили в больницу итальянского города Витербо на машине скорой помощи, сообщает viterbonews24.it.

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По информации источника, подробности о причинах госпитализации Матузалема, а также сроки его пребывания в клинике пока остаются неизвестными.

Напомним, бразилец завершил карьеру прошлым летом. В составе Шахтера он играл с 2004 по 2007 год, после чего со скандалом перешел в испанскую Сарагосу. Также футболист выступал за Лацио, Дженоа, Верону и Болонью.

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