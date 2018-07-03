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Сарагоса начала выплачивать долги: Шахтер получит 6,5 миллиона долларов за Матузалема

09:52 147 Читати українською
Сарагоса начала выплачивать долги: Шахтер получит 6,5 миллиона долларов за Матузалема
Франселино Матузалем

Испанская Сарагоса выплатит донецкому Шахтеру 6,5 миллиона долларов долга за бразильского полузащитника Франселино Матузалема.

Сарагоса вчера, 2 июля, начала выплаты по долгам кредиторам, которые составляют 27 миллионов евро, сообщает Heraldo.

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Большую часть суммы составляет долг за бывшего хавбека донецкого Шахтера Франселино Матузалема. Сарагоса заплатит украинскому клубу 6,5 миллиона долларов. Первый транш составит 1,36 миллиона долларов, у клуба есть 8 лет, чтобы рассчитаться со всеми долгами.

Напомним, Матузалем со скандалом покинул Шахтер, после чего донецкий клуб долго судился по поводу компенсации с игроком и испанской Сарагосой. Бразилец также поиграл за такие итальянские клубы, как Наполи, Брешия, Лацио, Дженоа и Болонья.

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Шахтер Шахтер Франселино Матузалем Франселино Матузалем Сарагоса Сарагоса
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