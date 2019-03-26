Екс-нападник Шахтаря Матузалем був екстрено госпіталізований

Колишній футболіст Шахтаря Франселіно Матузалем потрапив до лікарні.

38-річного бразильця терміново доставили до лікарні італійського міста Вітербо на машині швидкої допомоги, повідомляє viterbonews24.it.

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За інформацією джерела, подробиці про причини госпіталізації Матузалема, а також терміни його перебування в клініці поки залишаються невідомими.

Нагадаємо, бразилець завершив кар'єру минулого літа. У складі Шахтаря він грав з 2004 по 2007 роки, після чого зі скандалом перейшов до іспанської Сарагоси. Також футболіст виступав за Лаціо, Дженоа, Верону і Болонью.

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