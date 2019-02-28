Новичок Шахтера Тете стал одним из самых дорогих приобретений "горняков": все топ-трансферы донецкого клуба

Шахтер официально оформил переход бразильского атакующего полузащитника Тете, который стал одним из самых дорогих игроков в истории "горняков". "Футбол 24" по этому случаю вспоминает самые дорогие трансферы донецкого клуба.

1. Бернард, 2013 год (Атлетико Минейро – Шахтер, 25 млн евро)

Один из лучших трансферов "горняков" со спортивной точки зрения. При Мирче Луческу Бернард не полностью демонстрировал свой потенциал, однако после прихода Паулу Фонсеки стал одним из лидеров команды. Отыграл в оранжево-черной футболке 5 лет, после чего покинул Шахтер на правах свободного агента, подписав контракт с Эвертоном.

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А вот с финансовой стороны получилось не очень. Бернард стал самым дорогим подписанием в истории Шахтера, но через 5 лет не принес клубу ни копейки.

2. Тайсон, 2013 год (Металлист – Шахтер, 15 млн евро)

Самый дорогой внутренний трансфер в истории Украины. В 2013 году Шахтер выложил за молодого бразильца 15 млн евро. Ловкий хавбек сразу влился в коллектив, а со временем стал капитаном и настоящим лидером Шахтера.

Нынешний Шахтер трудно представить без Тайсона, который является мотором и лидером команды Паулу Фонсеки.

3. Тете, 2019 год (Гремио – Шахтер, 15 млн евро)

Новичок Шахтера обошелся дончанам в кругленькую сумму. Трансфер Тете вошел в число самых дорогих приобретений "горняков". Однозначно, что в клубе верят в молодого бразильца, ведь указали в его контракте невероятную клаусулу в размере 150 млн евро.

Интересно, что 19-летний бразилец не сыграл ни одного поединка в составе первой команды Гремио.

4. Дмитрий Чигринский, 2010 год (Барселона – Шахтер, 15 млн евро)

Летом 2009 года Дмитрий Чигринский подписал контракт с Барселоной, став одним из самых дорогих продаж в истории Шахтера (на тот момент – самой дорогой). Однако украинский центрбек не смог закрепиться в Испании и уже через год вернулся в ряды "горняков". Правда, лишь за 15 млн евро – на 10 меньше, чем за него выложила Барселона.

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"Дважды в одну реку не войдешь", – говорится в одной песне. С Чигринским получилось примерно так же – Дмитрий не сумел после возвращения стать лидером Шахтера и впоследствии покинул клуб. Сейчас выступает за греческий АЕК.

5. Фред, 2013 год (Интернасьональ – Шахтер, 15 млн евро

Бразильский центрхав стал одним из лучших трансферов "горняков". Отдав Шахтеру 5 лет, прошлым летом Фред стал самым дорогим трансфером в истории "оранжево-черных". Шахтер получил от Манчестер Юнайтед около 50 млн евро, а вот сам бразилец пока не сумел адаптироваться на Туманном Альбионе.

6. Нери Кастильо, 2007 год (Олимпиакос – Шахтер, 15 млн евро)

Однозначно, самый провальный трансфер Шахтера. Мексиканец переходил в ряды "горняков" как один из самых перспективных игроков как минимум Европы. На деле вышел пузырь – Кастильо абсолютно себя не проявил и ушел в аренды в Манчестер Сити, Днепр и другие клубы.

Запомнился не так игрой, как регулярными конфликтами с партнерами по команде и тренерским штабом.

7. Виллиан, 2007 год (Коринтианс – Шахтер, 14 млн евро)

Миниатюрный фланговый хавбек провел много лет в составе "горняков", став одним из лидеров команды. В 2013 году перешел в российский Анжи, а затем – в Челси, где выступает и сейчас.

8. Франселино Матузалем, 2004 год (Брешия – Шахтер, 14 млн евро)

Один из первых громких трансферов Шахтера. Запомнился шикарным голом "ударом скорпиона" в Кубке УЕФА в ворота Севильи, а также своим демаршем в Сарагосу и последующей судебной волокитой. В прошлом году Матузалем объявил о завершении карьеры.

9. Фернандо, 2013 год (Гремио – Шахтер, 11 млн евро)

За период, проведенный в Донецке, бразилец не сумел стать ключевым исполнителем в команде Мирчи Луческу. Фактически при первой же возможности хавбек покинул Украину, переехав в Италию, а оттуда – в московский Спартак.

10. Илсиньо, 2007 год (Гремио – Шахтер, 10 млн евро).

Именно его гол вывел Шахтер в финал Кубка УЕФА 2008/09. Бразилец неплохо выглядел в составе Шахтера, однако впоследствии игрок и клуб не поделили деньги. Илсиньо со скандалом покинул Шахтер, однако впоследствии вернулся, после чего уже не играл так ярко.

Сейчас выступает в MLS.

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