Перед встречей Вулверхэмптона и Ливерпуля экспертов Sky Sports попросили пробить по воротам. Среди журналистов был также екс-звезда Питер Крауч.

Историческое достижение Салаха в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3

Когда экс-нападающий подошел к мячу, чтобы пробить по воротам. Он поскользнулся и упал, а мяч полетел мимо рядом со стойкой. Видео стало вирусным и на данный момент его уже посмотрело более 1,4 миллиона зрителей.

Напомним, что Питер Крауч с 2005 по 2008 годы выступал за Ливерпуль. В общем бывший форвард сыграл за мерсисайдцев в 135 матчах, в которых забил 42 гола и отдал 23 результативные передачи.

Ливерпуль устроил камбек против Вулверхэмптона и вышел на вершину АПЛ – у Салаха хет-трик ассистов