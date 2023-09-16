Ливерпуль одержал победу над Вулверхэмптоном (3:1) в пятом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа пропустила уже на 7-й минуте. Впрочем, Ливерпуль собрался и смог трижды огорчить голкипера Вулверхэмптона. Большой вклад в победу своей команды сделал Мохамед Салах. Египтянин оформил две результативные передачи. Таким образом он стал вторым игроком в истории Ливерпуля, который достиг отметки 200 или более результативных действий за клуб в АПЛ. Ранее это удалось лишь Стивену Джеррарду – у него 120 голов и 93 ассиста.

Ливерпуль устроил камбек против Вулверхэмптона и вышел на вершину АПЛ – у Салаха хет-трик ассистов

После пяти туров в активе Ливерпуля 13 очков. Сейчас команда Юргена Клоппа находится на второй строчке, но ближайшие преследователи еще не сыграли свои матчи. Вулверхэмптон находится на 15 месте с тремя баллами.