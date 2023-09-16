Перед зустріччю Вулверхемптона та Ліверпуля експертів Sky Sports попросили пробити по воротах. Серед журналістів був також екс-зірка Пітер Крауч.

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Коли екс-нападник підійшов до м'яча, щоб пробити по воротах. Він послизнувся та впав, а м'яч полетів повз поряд зі стійкою. Відео стало вірусним і на цю мить його вже подивилося понад 1,4 мільйона глядачів.

Нагадаємо, що Пітер Крауч з 2005 по 2008 роки виступав за Ліверпуль. Загалом колишній форвард зіграв за мерсисайдців у 135 матчах, в яких забив 42 голи та віддав 23 результативні передачі.

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