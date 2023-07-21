Трансфер одной из звезд УПЛ обернулся громким и забавным фиаско – мечты о еврокубках привели Рифета Капича во второй дивизион Польши.

Бывший легионер Кривбасса Рифет Капич, который 11 июля перешел в Вальмиеру, уже покинул латвийский клуб.

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По сообщению Transfermarkt, 28-летний игрок продолжит карьеру в Лехии. В польском клубе, который по итогам прошлого сезона вылетел из Экстраклясы, он будет выступать на правах аренды в течение следующего года.

Интересно, что за Вальмиеру Капич успел провести лишь 3 поединка. Вместе с командой он вылетел в первом же раунде квалификации Лиги чемпионов от словенской Олимпии, уступив по сумме двух матчей.

Напомним, Рифет был одним из лидеров Кривбасса – по неофициальным данным его трансфер пополнил бюджет криворожан на 500 тысяч евро.

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