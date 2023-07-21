Трансфер однієї з зірок УПЛ обернувся гучним і кумедним фіаско – мрії про єврокубки привели Ріфета Капіча у другий дивізіон Польщі.

Колишній легіонер Кривбаса Ріфет Капіч, який 11 липня перейшов у Вальмієру, вже покинув латвійський клуб.

Кривбас офіційно продав найкращого гравця сезону, який вже встиг дебютувати за новий клуб в ЛЧ

За повідомленням Transfermarkt, 28-річний гравець продовжить кар'єру у Лехії. У польському клубі, який за підсумками минулого сезону вилетів з Екстракляси, він виступатиме на правах оренди протягом наступного року.

Цікаво, що за Вальмієру Капіч встиг провести лише 3 поєдинки. Разом із командою він вилетів у першому ж раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від словенської Олімпії, поступившись за сумою двох матчів.

Нагадаємо, Ріфет був одним із лідерів Кривбаса – за неофіційними даними, його трансфер поповнив бюджет криворіжців на 500 тисяч євро.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023