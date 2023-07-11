Кривбасс официально подтвердил уход полузащитника Рифета Капича в латвийскую Вальмиеру.

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Ранее сообщалось, что криворожцы получат за своего легионера 500 тысяч евро. Клубы очень быстро заключали соглашение, чтобы боснийца успели заявить на матч квалификации ЛЧ против Олимпии Любляна. Капич отыграл полчаса, но не помог Вальмиере избежать гостевого поражения 1:2.

Напомним, Вернидуб тренировал хавбека в Шерифе, а год назад пригласил в Кривбасс. Рифет не побоялся рисков войны и стал лучшим игроком "красно-белых" в сезоне – 23 матча, 6 голов и 2 ассиста.

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