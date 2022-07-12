Бэлуцэ стал полноценным игроком румынского Фарула Констанца, сообщает официальный сайт клуба.

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Румын подписал контракт на 2 года на правах свободного агента. Его соглашение с Брайтоном, которому он принадлежал до этого, закончился 1 июля 2022 года.

Напомним, Бэлуцэ перешел в Динамо в октябре 2020 года на правах аренды из Брайтона. В общей сложности Тудор сыграл три официальных матча за основу киевлян, проведя суммарно на поле всего девять минут.

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