Товарищеский матч 12 июля 2022 (преимущественно вторые составы)

Лион – Динамо – 1:3

Голы: Эль-Аруш, 60 – Антюх, 29, Супряга, 57, В. Волошин, 88

Нереализованный пенальти: Ванат, 20

Лион (стартовый состав): Риу – Дюбуа, Диоманде, Озчакар, Ломами – Бунаас, Эль-Аруш, Пакета (к) – Баркола, Диб, Кадевере

Динамо: Бойко (Нещерет, 64) – Кравченко (Тымчик, 64), Сирота (Боль, 74), Бурда, Вивчаренко (Дубинчак, 65) – Андриевский, Шепелев – Антюх (Викентий Волошин, 80), Гармаш, Ванат – Супряга

За неделю до старта в рамках квалификации Лиги чемпионов команда Луческу проводила 2 контрольных поединка против именитого французского клуба. Первый стартовал в 19:00. Перед Фенербахче Динамо провело 6 спаррингов в Швейцарии. Хотя, по сути, стоит говорить лишь о 2 последних, когда играла основа, которая одолела аутсайдера и разошлась миром с лидером тамошнего футбола. Резервы же проиграли всего раз за 4 матча, а побеждали дважды. На первую игру в основном оба тренера выпустили резервистов. В то же время Лион разбавил своих запасных и молодежку игроками сборных Франции (Дюбуа), Зимбабве (Кадевере) и Бразилии (Пакета, вышел с капитанской повязкой, как и Гармаш).

Лион – Динамо: онлайн-трансляция первого матча (видео) – Луческу и Бош проверили резервы, но с исключениями

Французы гораздо лучше начали. Кравченко дважды действовал не лучшим образом. Сначала Никита пропустил передачу за спины, позволив вингеру сборной Зимбабве Кадевере пробить чуть ли не с нулевого угла. Затем же правый защитник Динамо перехватил пас вперед, но на ровном месте отдал звездному капитану Лиону. Хавбек сборной Бразилии Пакета эффектно бахнул рядом со штангой. Киев в первые 15 минут ответил лишь проходом Шепелева, который разрезным пасом выводил Антюха в штрафную. Денис, к сожалению, в последний момент проиграл силовую борьбу и даже не смог пробить.

Гармаш лишился мяча на своей половине под прессингом и выключился из борьбы. Похоже, именно это очень разозлило Луческу, который начал что-то кричать из-за боковой. Эпизод завершился еще одним дальним ударом Пакета. Снова близко, но мимо ворот. Бурда классно забросил из глубины. Супряга на рывке опередил голкипера и заработал пенальти. Ванат отправил запасного вратаря в противоположный угол, а сам дал в штангу.

Первый динамовский удар в створ ворот случился на 27 минуте. Супряга открылся в штрафной и сбросил, Гармаш пробил не слишком сильно в ближний угол. А спустя еще две минуты Денис уже сам сделал гол. Сегодняшний капитан Динамо заставил ошибиться соперника, после чего прошел в штрафную и выкатил на пустые ворота Антюху. Дальше Гармаш из центра поля бросил на ход Ванату, обыгравшему кипера и забившему в пустые ворота. Судьи, впрочем, справедливо, отменили гол из-за офсайда, который был заметен и без VAR.

Французы совсем расклеились. Киев в целом господствовал на поле в первом тайме, а для Лиона с каждой минутой все становилось только грустнее. Супряга может нравиться сегодня. Активный, лёгкий, правильно открывался, создавал моменты партнерам, заработал пенальти. А вот сам Владислав реализовать свой шанс не сумел. Снаряд к нему в штрафной Лиона прилетел после двух рикошетов от соперника. Жаль только, что мгновенный удар в касание не стал помехой для голкипера.

Лион начал активнее и после перерыва, несколько ударов из пределов штрафной удалось заблокировать. Шепелев классно протянул мяч со своей половины через пол поля и отдал Антюху. Тот прострелил на дальнюю штангу, где Ванат не сумел прошить вратаря. Бойко промахнулся на выходе после подачи углового, Кадевере чудом не попал в пустые ворота. Шепелев прошел нескольких соперников, однако вратарь снова надежно прикрыл ближний угол. Тот же Кадевере слишком легко на простых финтах прошел и Бурду, и Сироту, а дальше снаряд сорвался с ноги – момент снова был расстрельным.

Пакета позволили беспрепятственно пробить чуть ли не с 11-метровой отметки, и здесь мимо цели. А на 57 минуте Супряга наказал. Гармаш принял дальний пас и отбросил на линию штрафной. Владислав эффектно от штанги практически без размаха поразил ворота. Почти сразу динамовцы потеряли мяч под высоким прессингом. Кадевере разыграл под удар, а 18-летний Эль-Аруш, еще не игравший за взрослую команду Лиона, прошил верхний угол.

Антюх слишком технично попытался обыграть соперника, однако от ноги соперника мяч достался другому динамовцу. Супряга свой голевой удар не повторил, вышедший на замену голкипер уверенно потянул. А подытожил встречу гол имени джокеров Луческу. Боль отобрал и начал атаку. Ванат протянул левым флангом. Шепелев блестяще забросил в штрафную, откуда Тымчик сбросил под удар, а Викентий Волошин поставил точку с левой. Нещерет наварил под прессингом. Кадевере не впервые эффектным финтом усадил Бурду на газон, а вот дальше молодой вратарь Динамо исправился в дуэли один на один.