Белуце став повноцінним гравцем румунського Фарул Констанца, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Румун підписав контракт на 2 роки на правах вільного агента. Його угода з Брайтоном, якому він належав до цього, добіг кінця 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, Белуце перейшов у Динамо в жовтні 2020 року на правах оренди з Брайтона. Загалом Тудор зіграв три офіційні матчі за основу киян, провівши сумарно на полі лише дев'ять хвилин.

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