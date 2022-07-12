Екс-легіонер Динамо продовжить кар'єру в румунському клубі
12 липня 21:57 - Читать на русском
Колишній півзахисник Динамо Тудор Белуце знайшов новий клуб у своїй кар'єрі.
Белуце став повноцінним гравцем румунського Фарул Констанца, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Румун підписав контракт на 2 роки на правах вільного агента. Його угода з Брайтоном, якому він належав до цього, добіг кінця 1 липня 2022 року.
Нагадаємо, Белуце перейшов у Динамо в жовтні 2020 року на правах оренди з Брайтона. Загалом Тудор зіграв три офіційні матчі за основу киян, провівши сумарно на полі лише дев'ять хвилин.
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