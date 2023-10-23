Азербайджан, Премьер-лига, 10-й тур

Габала – Араз-Нахчиван – 1:4

Голы: Тетте, 37 – Манафов, 32, Кадири, 44, Машике, 69, Кузманович, 72

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Экс-полузащитник Динамо Мохаммед Кадири, ныне выступающий за Араз-Нахчиван, наконец-то открыл счет своим голам за новую команду. И сделал это более чем эффектно. На последней минуте первого тайма матча против Габалы при счете 1:1 Кадири получил сферу на правом фланге и решился на дальний удар. Мяч по невероятной траектории перелетел через голкипера и попал в дальний угол, чем-то напомнив шедевр Михаила Мудрика в ворота Арсенала.

После перерыва команда Кадири забила еще дважды и поднялась уже на третью строчку турнирной таблицы местного первенства.

Напомним, Кадири перешел в Динамо летом 2019 года, проведя лишь 18 официальных матчей за первую команду. Он трижды отправлялся в аренды – в российскую Тулу, одесский Черноморец и венгерский Гонвед. В марте 2023 года покинул киевлян и 5 месяцев оставался без футбола. В текущем сезоне провел за Араз-Нахчыван 9 матчей, в которых забил 1 гол.

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