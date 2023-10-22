Динамо подходило к домашней встрече против СК Днепр-1, имея за плечами поражение от Полесья (2:3). На турнирном раскладе оно сказалось не очень сильно – у киевлян аж три матча в запасе, поэтому отставание в восемь очков от первой позиции еще ничего не говорит. Тем не менее, плестись на седьмой строчке и еженедельно подвергаться всесторонней критике команде явно не хотелось.

Динамо – СК Днепр-1 – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Спортклубовцев" необходимо было побеждать любой ценой, однако задача выглядела крайне непростой. Соперник одержал три подряд победы и не знал поражений в течение пяти туров УПЛ, что позволило сравняться с "бело-синими" в таблице. К тому же, их коуч – Юрий Максимов – является известным экспертом по противостоянию грандам, а от его коллектива в отчетной встрече многого не требовали.

Киевляне на ближайшие четыре месяца остались без Ярмоленко, а Караваев нарвался на дисквалификацию. Позицию правого вингера закрыли Шепелевым. Зато в заявку вернулся Шапаренко (его придержали в запасе). СК Днепр-1 не мог рассчитывать на Когута – его использовали в роли форварда, однако в последних турах неожиданно разыгрался Филиппов.

Александр вышел в основе и полностью оправдал доверие. На 13-й минуте Александр присоединился к голевой атаке днепровцев – нападающий открылся под заброс на ход по правому флангу, сместился к линии штрафной и сбросил мяч Гуцуляку. Алексей же метров с 14-ти выстрелил в дальний нижний угол. 0:1!

А чем же ответило Динамо? А почти ничем. За весь первый тайм подопечные Мирчи Луческу провели всего три удара, даже не попав в створ. Один из этих ударов прошел после углового, который на линии вратарской замыкал Попов – это случилось на 15-й минуте. Мяч пролетел параллельно воротам.

Правда, в статистику не вошел эпизод, который произошел на 31-й минуте. Андриевский заработал стандарт на правом фланге, Буяльский выполнил подачу, а дальше произошла серия отскоков в штрафной. Сирота сориентировался быстрее других, пробив точно в дальний угол – это был гол! Впрочем, его не засчитали из-за пассивного офсайда Бражка.

В целом же, СК Днепр-1 оборонялся очень уверенно, падая в низкий блок. Растягивать его или проверять глубину удавалось очень редко – вспоминается только один качественный черпачок от Андриевского, в результате которого Волошин мог выйти один на один. Волынец опередил Назария, выбив мяч кулаками.

В компенсированное время гости еще и удвоить свое преимущество могли в результате подачи с углового, которую эффектным ударом замкнул Сарапий. Эдуард пробивал под перекладину, но получилось точно по позиции Бущана. Впрочем, контригра в целом (а тем более позиционная атака) у днепровцев была слабенькой. Интересных моментов больше не возникало.

Отдыхать команды отправились при счете 0:1 в пользу СК Днепр-1. Мирча Луческу в раздевалке заменил Вивчаренко на Дубинчака, а также смог зарядить своих подопечных – второй тайм киевляне начали значительно активнее и острее. Уже через шесть минут после перерыва хозяева должны были восстанавливать статус-кво.

Волошин открылся под заброс Буяльского, вошел на левый край штрафной и отдал передачу в район 11 метров. Ванат поставил корпус и сбросил мяч Виталию, а тот выстрелил в левый нижний – сфера пролетела рядом со штангой!

На 56-й же Шепелев пробежал по правому флангу и отдал пас под рывок Тымчику по полуфлангу. Тот сместился к линии штрафной и выкатил под удар Волошину. Назарий бахнул в ближнюю девятку, однако немного не попал. СК Днепр-1 ответил на 60-й врыванием Филиппова на левый край штрафной – Александр пробил над перекладиной!

В целом, Динамо выглядело интереснее, а особенно нравился Ванат. Защитники СК Днепр-1 раз за разом теряли зоны в собственной штрафной, а Владислав часто их атаковал. Впрочем, постепенно это давление вылетело в трубу – в середине второго тайма ход матча выровнялся, а моменты исчезли. Мирча Луческу в попытке освежить игру провел тройную замену, бросив в бой Бенито, Кабаева и Шапаренко (вместо Шепелева, Волошина и Андриевского).

Юрий Максимов одновременно со своим визави выпустил Танчика и Маркоса Андре (Гуцуляк и Филиппов отправились отдыхать). Этот ход мог принести успех на 73-й минуте, когда Днепр-1 вывалился в контратаку 3-в-2 – Андре влетел в штрафную и нанес удар, однако его заблокировали. Дальнейший навес с углового замкнул Сваток, но получилось неточно. Эти моменты стали для гостей последними во встрече.

А чем же ответило Динамо? Почти ничем. За 30 минут после тройной замены киевляне огрызнулись всего двумя ударами, проведенными из-за пределов штрафной. Пробивали Бражко и Шапаренко – Волынец справился. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу СК Днепр-1.

Динамо потерпело второе подряд поражение в УПЛ. Команда осталась с 15 очками и опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице. Подопечные Юрия Максимова поднялись на шестую, опередив "бело-синих" на три зачетных балла.

Полесье разбило Ворсклу и поднялось на 2 место УПЛ – полтавчане получили пенальти и доигрывали в меньшинстве