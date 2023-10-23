Азербайджан, Прем'єр-ліга, 10-й тур

Габала – Араз-Нахчиван – 1:4

Голи: Тетте, 37 – Манафов, 32, Кадірі, 44, Машіке, 69, Кузманович, 72

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Екс-півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі, який нині виступає за Араз-Нахчиван, нарешті відкрив лік своїм голам за нову команду. І зробив це більш ніж ефектно. На останній хвилині першого тайму матчу проти Габали за рахунку 1:1 Кадірі отримав сферу на правому фланзі і зважився на дальній удар. М'яч по неймовірній траекторії перелетів через голкіпера і влучив у дальній кут, чимось нагадавши шедевр Михайла Мудрика у ворота Арсенала.

По перерві команда Кадірі забила ще двічі і піднялась вже на третю сходинку турнірної таблиці місцевої першості.

Нагадаємо, Кадірі перейшов у Динамо влітку 2019 року, провівши лише 18 офіційних матчів за першу команду. Він тричі вирушав в оренди – в російську Тулу, одеський Чорноморець та угорський Гонвед. У березні 2023 року покинув киян і 5 місяців залишався без футболу. У поточному сезоні провів за Араз-Нахчиван 9 матчів, в яких забив 1 гол.

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