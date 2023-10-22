В основе хозяев вышел лишь один украинец, ведь Виктор Цыганков не успел полностью завершить реабилитацию после травмы. Впрочем, сегодня Артем Довбик играл за себя и за того парня.

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Жирона провально начала поединок, пропустив дважды, но до перерыва все изменила. В течение шести минут в ворота гостей залетело три гола. Два из них в свой актив записал Довбик. Сначала Артём хорошо открылся под передачу Блинда, а позже нашел момент для удара, хотя его пытались накрыть сразу несколько соперников.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне украинец забил за Жирону 5 голов и отдал 2 ассиста за 10 матчей. Довбик впервые оформил дубль после переезда в чемпионат Испании.