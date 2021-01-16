Экс-коуч Зари вошел в тренерский штаб Григорчука
Наставник солигорского Шахтера Роман Григорчук пополнил свою команду очередным соотечественником.
Украинский тренер по физподготовке Игорь Касьяненко вошел в тренерский штаб солигорского Шахтера, сообщает официальный сайт белорусской команды.
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Экс-тренер Зари хорошо знаком с Романом Григорчуком, с которым работал в казахской Астане с 2019 года.
Напомним, 33-летний специалист в течение восьми лет находился в структуре луганского клуба (2 года работал в детско-юношеской академии и 6 лет в первой команде). Последним местом работы Касьяненко была Астана, которую он покинул на прошлой неделе в связи с завершением контракта.
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