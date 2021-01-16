Український тренер з фізпідготовки Ігор Касьяненко увійшов до тренерського штабу солігорського Шахтаря, повідомляє офіційний сайт білоруської команди.

Дебелко офіційно став гравцем солігорського Шахтаря, який очолює Григорчук

Екс-тренер Зорі добре знайомий з Романом Григорчуком, з яким працював у казахській Астані з 2019 року.

Нагадаємо, 33-річний фахівець протягом восьми років перебував у структурі луганського клубу (2 роки працював у дитячо-юнацькій академії і 6 років у першій команді). Останнім місцем роботи Касьяненка була Астана, яку він покинув минулого тижня у зв’язку з завершенням контракту.

Хто розпочинав у Марселі та клубах АПЛ, а закінчив у чемпіонаті Андорри? Призовий кросворд від головного редактора