Клуб Григорчука объявил о подписании бывшего нападающего Карпат Романа Дебелко на своем официальном сайте.

Дебелко стал чемпионом Латвии в составе Риги – команду возглавлял экс-наставник Карпат

Нападающий присоединился к чемпиону Беларуси на правах свободного агента, однако информация об условиях контракта не разглашается.

Напомним, Дебелко до этого выступал за Ригу, в составе которой стал чемпионом Латвии, отметившись 4 голами и ассистом в 16 матчах местного первенства.

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