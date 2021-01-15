Дебелко официально стал игроком солигорского Шахтера, который возглавляет Григорчук
20:03 - Читати українською
Бывший форвард Риги Роман Дебелко продолжит карьеру в составе чемпиона белорусского первенства.
Клуб Григорчука объявил о подписании бывшего нападающего Карпат Романа Дебелко на своем официальном сайте.
Дебелко стал чемпионом Латвии в составе Риги – команду возглавлял экс-наставник Карпат
Нападающий присоединился к чемпиону Беларуси на правах свободного агента, однако информация об условиях контракта не разглашается.
Напомним, Дебелко до этого выступал за Ригу, в составе которой стал чемпионом Латвии, отметившись 4 голами и ассистом в 16 матчах местного первенства.
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