Сьомий тур інтелектуальної Ліги чемпіонів на "Футбол 24"! Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру.

Доброго вечора, друзі!

Практично цілий місяць ви відпочивали від наших головоломок. Така тривала пауза виникла вперше за час існування конкурсу, вона була пов’язаною із парадом великих релігійних (і не тільки) свят. Сподіваюся, ви нагуляли за цей час добрячий апетит до розгадування кросвордів, тож тепер бачитимемось, як і зазвичай, – раз на два тижні.

Ми уважно перечитали ваші листи і були зворушеними достатньою кількістю теплих, щирих привітань для редакції з нагоди свят, а також 10-річного ювілею Футбол 24. Дякуємо за любов та довіру до сайту. Мати таких читачів – велика честь для нас.

Ну а тепер – гайда до улюбленого змагання!

Правильні відповіді на кросворд №19 "Чорна перлина Кварцяного і кримінальні зв’язки Мілевського"

Горизонтально: 1. Емре. 6. Еббе. 8. Кристал. 9. Лозі. 10. Лоло. 11. Саудаті. 12. Каха. 14. Ніка. 17. Хазар. 20. Наука. 21. Амуте. 22. Седан. 23. Лалка (лолка, лулза). 24. Олеги. 25. Нурік. 28. Гавр. 31. Папа. 33. Ібагаса. 34. Малі. 35. Реал. 36. Скалоні. 37. Піке. 38. Тете.

Вертикально: 2. Меола. 3. Екіса. 4. Сивуха. 5. Страка. 6. Еллін. 7. Білек. 12. Кінолог. 13. Хруслов. 15. Ірурета. 16. Америка. 17. Хасан. 18. Задар. 19. Ранок. 26. Уракан. 27. Іванов. 29. Агалі. 30. Ріісе. 31. Паріт. 32. Платт.

У сліпому жеребкуванні фортуна усміхнулася Віталію Мітітюку, який отримає від нас фірмову футболку polo, а також 4 бали до турнірної таблиці. Ну а максимум – 5 балів – вже не вперше заробляє Сергій Ярмола, який найшвидше надіслав правильні відповіді на попередній кросворд (18 грудня о 22:39). Лише на 7 хвилин пізніше дістався фінішу киянин Сергій Зворський (22:46), і позаяк Ярмола вже отримував від нас фірмовий брелок, цього разу трофей поїде до представника столиці.

Вітаємо переможців і просимо вказати в електронному листі координати своїх відділень Нової пошти, номери телефонів, а пану Мітітюку – ще й оптимальний розмір футболки.

Турнірна таблиця після 6-ти турів

*Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру.

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Нагадуємо про головні умови ЛЧ, а також поточний призовий фонд – фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до четверга, 28 січня, включно).

3. Результати розіграшу – 29 січня, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Ймення першого британського тренера, якому підкорився Кубок чемпіонів. 4. Німецький стоматолог, екс-арбітр ФІФА. 6. Відомий тренер (ім’я), який привозив до Львова суперника Карпат у єврокубках. 7. Елемент із герба клубу Корінтіанс. 8. Вкрай брутальне прізвище темношкірого екс-захисника Евертона. 10. Зірка успішного Монако початку 2000-х. 14. Нігерійський екс-форвард Альмерії на прізвисько "Мустанг". 15. ФК єреванців. 16. Захисник Олександрії середини минулого десятиліття. 17. Колишній півзахисник Нанта і Ніцци. Подейкують, перехворів малярією. 18. Багаторазовий чемпіон Кіпру, клуб із українським слідом. 19. Ім’я тренера, який неодноразово каявся за те, що не відбив у Кройфа пристрасть до куріння. 24. Голландський хав, який виступав разом із Бергкампом за Інтер. 25. Аутсайдер ЧС-1986. 26. Німецький наставник, який присвятив тренерську кар’єру екзотичним командам "третього світу". 27. Елітний клуб країни Суомі. 28. Незабутня команда нашої Першої ліги 90-х.

Вертикально: 2. Хавбек Сент-Етьєна і Ліона 1960-70-х, згодом став тренером світового рівня. 3. Уславлений півзахисник Інтера золотої для міланців епохи 1960-х. 4. Івуарієць, який розпочинав у Марселі і клубах АПЛ, а закінчив у чемпіонаті Андорри. 5. Відомий іспанський ентренадор сучасного покоління. 9. Прославився грою у воротах Монако та Сент-Етьєна. 10. Творець феєричної Герти кінця 1990-х. 11. Турок із Евертона і Крістал Пелас. 12. Вірний син Севільї, який побігав за Ман Сіті. 13. Видатний бомбардир Кальчо, чемпіон світу 1938 року. 20. ФК молдованів. 21. А тепер перетнемо молдовсько-румунський кордон. Тут ви знайдете лише ностальгію за колись успішним клубом, який порівнювали із Челсі, що не вберегло його від зникнення. 22. Шарф із символікою улюбленої команди. 23. Легендарний президент-авантюрист топового клубу Франції.

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