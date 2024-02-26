Прошло почти сто дней с тех пор, как Янне Андерссон покинул пост главного тренера сборной Швеции. Местная федерация футбола долго определялась с его преемником и наконец, в понедельник, 26 февраля, объявила о назначении Томассона. "Я с нетерпением жду начала этого великого дела и встречи с болельщиками, игроками и, конечно же, представителями шведских средств массовой информации", – заявил Йон-Даль.

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47-летний датчанин стал первым иностранным тренером в истории сборной Швеции. Британец Джордж Рейнор привел Швецию к олимпийскому золоту в 1948 году и олимпийской бронзе в 1952 году в другом статусе.

Последней работой экс-форварда Милана и партнёра Андрея Шевченко был Блэкберн. Перед этим он дважды приводил Мальмё к званию чемпионов Швеции. Он дебютирует во главе "Тре крунур" гостевым матчем против Португалии 21 марта.

Сборная Швеции опустилась на 26-е место в мировом рейтинге ФИФА.

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