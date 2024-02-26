Минуло майже сто днів відтоді, як Янне Андерссон покинув посаду головного тренера збірної Швеції. Місцева федерація футболу довго визначалася з його наступником і нарешті, у понеділок, 26 лютого, оголосила про призначення Томассона.

"Я з нетерпінням чекаю початку цієї великої справи і зустрічі з уболівальниками, гравцями і, звичайно ж, представниками шведських засобів масової інформації", – заявив Йон-Даль.

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47-річний датчанин став першим іноземним тренером в історії збірної Швеції. Британець Джордж Рейнор привів Швецію до олімпійського золота 1948 року й олімпійської бронзи 1952 року в іншому статусі.

Останньою роботою екс-форварда Мілана і партнера Андрія Шевченка був Блекберн. Перед цим він двічі приводив Мальме до звання чемпіонів Швеції. Він дебютує на чолі "Тре крунур" гостьовим матчем проти Португалії 21 березня.

Збірна Швеції опустилася на 26-те місце у світовому рейтингу ФІФА. На Євро-2024 команда не зіграє, посівши тільки третє місце групи F і не потрапивши у плей-офф.

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