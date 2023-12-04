Все летние европейские чемпионаты завершились и делегировали в Лигу чемпионов свои команды.

12 лиг УЕФА из-за погодных условий разыгрывают сезон по системе весна-осень. В начале декабря все эти первенства финишировали и официально определили своих представителей в еврокубках на следующий сезон. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о чемпионах, которые будут играть в Лиге чемпионов-2024/25.

Лига чемпионов меняет формат, но пока что до этого еще далеко. Все 12 команд из летних лиг начнут борьбу в квалификации. Там кто-то может стать на пути чемпиона Украины, который стартует в плей-офф раунде отбора (есть вариант, при котором Шахтер в статусе чемпиона УПЛ получит прямую путевку в групповой этап).

Чемпионом Норвегии стал заполярный Буде-Глимт (2-й раунд квалификации ЛЧ), успевший наделать шума в Европе. Интересно, что до 1972 года северные клубы не пускали в элитный норвежский дивизион, а теперь Буде-Глимт доминирует, а Тромсе с третьего места выходит в Лигу конференций. Вице-чемпион – Бранн.

Чемпионат Швеции подарил драматичную развязку. Мальме (2-й раунд квалификации ЛЧ) в последнем туре в очном матче обыграл Эльфсборг с помощью пенальти, сравнялся с конкурентом по очкам и взял титул благодаря лучшей разнице голов. Хаккен с бронзовыми медалями идет в Лигу конференций.

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В Финляндии титул взял неизменный чемпион ХИК (1-й раунд квалификации ЛЧ). ХИК в последнем поединке проиграл главному сопернику КуПС, но разницы забитых/пропущенных хватило, чтобы поднять над головой трофей. Илвес и ВПС также завоевали путевки в еврокубки.

В Эстонии чемпионом снова стала Флора (1-й раунд квалификации ЛЧ), а другие столичные клубы – Левадия и Калев – будут играть в Лиге конференций.

В Латвии РФШ (1-й раунд квалификации ЛЧ) выиграл чемпионскую гонку у Риги на одно очко. Другие еврокубковые места заняли Ауда и Вальмиера.

Чемпионами Литвы в составе Паневежиса (1-й раунд квалификации ЛЧ) стали украинцы Артем Щедрый и Роман Мирошник. Жальгирис и Шяуляй вышли в ЛК, а Кубок Литвы выиграл Трансинвест, основанный всего два года назад и играющий не в элитном дивизионе.

В Беларуси был большой скандал с договорными матчами, а титул взяло минское Динамо (1-й раунд квалификации ЛЧ). Однако нас это мало интересует, ведь беларусский футбол вообще должен быть отстранен из-за помощи преступного режима Лукашенко российским оккупантам.

Артем Беседин и Евгений Макаренко привели Ордабасы (1-й раунд квалификации ЛЧ) к первому чемпионству в Казахстане. Евгений Шахов с Тоболом вышел в Европу после победы в кубке, а последние еврокубковые путевки забрали Астана и Актобе.

Динамо Батуми (1-й раунд квалификации ЛЧ) под руководством Андрея Демченко и с помощью Георгия Цитаишвили выиграл чемпионат Грузии. Динамо Тбилиси и Торпедо Кутаиси будут играть в Лиге конференций.

В Исландии золотой дубль взял Викингур (1-й раунд квалификации ЛЧ), а чемпионом Фарер стал Клаксвик (1-й раунд квалификации ЛЧ).

В Ирландии чемпионский титул защитили Шэмрок Роверс (1-й раунд квалификации ЛЧ), а Сент-Патрикс Атлетик, Дерри Сити и Шелбурн вышли в Лигу конференций.