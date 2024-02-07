Томассон угрожает Блэкберну отставкой в связи с плохой трансферной политикой клуба. На прошлой неделе клуб из Чемпионшипа допустил грубую ошибку, не сумев вовремя зарегистрировать приобретённого у Орландо Сити форварда Данкан МакГуайра. Как информирует Daily Mail, ответственный за трансфер человек забыл нажать кнопку "отправить".

Русин получил комплименты от наставника Сандерленда – тренер отметил важность гола украинца

Помимо этого экс-партнёр Андрея Шевченко по Милану недоволен тем, как Роверс формирует трансферную политику - ранее клуб продал в Кристал Пэлас полузащитника Адама Уортона за 22 миллиона фунтов стерлингов. Сообщается, что датчанин планирует покинуть пост главного тренера команды до субботнего матча со Сток Сити и уже сообщил об этом своим подопечным.

Йон-Даль Томассон был назначен главным тренером Блэкберна в июне 2022 года. В прошлом сезоне команда пропустила плей-офф за повышение в классе исключительно из-за разницы мячей, в этом сезоне дела у Роверс идут значительно хуже – команда занимает 18 место в турнирной таблице Чемпионшипа. Безвыигрышная серия "бело-синих" составляет 8 игр.

"Можливо, це смерть. Але я готовий": людина, яка (не) вбила Малюків Басбі