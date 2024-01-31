В среду, 31 января, российская Федерация футбола подтвердила дату проведения контрольного матча с участником Евро-2024, сборной Сербии. Встреча состоится 21 марта в Москве на стадионе Динамо.

Шевченко – о Путине: "Извините, это не человек"

Этот матч станет для страны террористов первым против европейского соперника с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Ранее УЕФА подтвердил, что разрешил сборной Сербии сыграть с Россией. Команды из России отстранены от международных футбольных соревнований, однако это наказание не распространяется на товарищеские матчи.

За последние два года команда Валерия Карпина встречалась в контрольных матчах преимущественно со сборным из Азии и Африки, а в ноябре соперником террористической сборной стала Куба. В конце 2022 года Россия согласовала проведение товарищеской встречи с Боснией и Герцеговиной, но из-за протеста Эдина Джеко и компании матч был отменён.

"Сербы хотят разрушить местный футбол": почему боснийская Федерация согласилась на товарищеский матч с Россией?