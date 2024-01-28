"Давят ли на меня с требованием разрешить российским командам вернуться к соревнованиям? Единственное давление идет с другой стороны: чтобы мы не допускали их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война.

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Я не рад этому, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие.

Что касается того, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь сделать это в Великобритании, я могу в своей стране (Словении, – прим.), но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь, или даже хуже. Поэтому россиянам непросто противостоять, и они являются жертвами. Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень обеспокоен. То, что я вижу в геополитике – это страшно.

Матч России с Сербией? Это не под нашей юрисдикцией. Сербия также может играть против вас, меня и других в этой комнате. Юридически мы ничего не можем сделать. В некотором смысле, почему это такая уж проблема? В чем проблема, что молодые люди играют в футбол? И никого не интересует этот матч: если бы вы, англичане, не говорили об этом, никто бы о нем и не знал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людям безразличны вещи, на которые часто обращает внимание английская политика, а также основные СМИ.

Иногда нас бомбардируют этим, и тогда я разговариваю с друзьями по всей Европе. Они говорят: "О чем вы говорите?" Они знают, что Россия отстранена, и все. Теперь они играют один товарищеский матч, и что с того?" – сказал Чеферин в интервью The Guardian.

Напомним, все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за агрессии против Украины. Сейчас соперниками оккупантов являются такие страны как Кыргызстан, Ирак, Египет, Куба и другие. Однако на 21 марта футбольная ассоциация страны-террористки запланировала спарринг против сборной Сербии – это будет первый европейский соперник для РФ с ноября 2021 года.

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