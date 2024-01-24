Бывший голкипер Интера и Фиорентины Себастьян Фрей заявил, что не собирается ехать в Россию.

"Я был там несколько лет назад до войны (в Москве на Кубке легенд, – прим.). Я не буду участником турнира в этом году.

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Потому что Шевченко мой хороший друг. И я поддержу его на выборах", – сказал Фрей в комментарии Tribuna.

К слову, ранее российское издание Спорт-Экспресс назвало Фрея одним из участников состава сборной мира, которая сыграет в Кубке легенд в Москве.

Напомним, уже в четверг, 25 января, состоится Конгресс УАФ, на котором изберут нового президента организации. Единственным кандидатом является Андрей Шевченко.

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