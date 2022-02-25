Бывший лидер львовских Карпат Игорь Худобяк присоединился к поддержке Украины, которая в очередной раз страдает от слабоумия российского правителя.

Полузащитник присоединился к акциям протеста на Кипре, который не поддержал санкции против России в виде отключения страны-агрессора от Swift (системы всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций).

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Игорь надел футболку с украинским трезубцем и держал в руках плакат с призывом лишить Россию доступа к Swift. Соответствующее фото экс-карпатовец выложил в Instagram.

Напомним, 37-летний Худобяк выступает за Этникос с 2019-го. В текущем сезоне сыграл 21 поединок, результативными действиями не отмечался.

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