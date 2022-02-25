Нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля вышел на митинг у российского посольства в Испании.

"У Украины сегодня нет границ! Акция протеста под стенами посольства Московии в Испании против фашистской агрессии России в Украине!

"Путин – это реинкарнация Гитлера": Зозуля призвал весь мир объединиться вокруг Украины >

Вместе с нами голливудский актер Хавьер Бардем выражает свою поддержку суверенной Украине и осуждает вероломное вторжение российских захватчиков на нашу землю. Весь мир сегодня мыслями и сердцем из Украины! Потому мы обязательно победим! Слава Украине! Слава ВСУ! Слава Героям!" – написал Зозуля в Facebook.

Напомним, вчера, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

Россия напала на Украину: реакция Малиновского, Петракова, Шевченко, наших футболистов и западного мира (LIVE)