Рух совершил громкий трансфер, хотя он не поможет главной команде.

Львовский клуб официально объявил о приглашении Николая Морозюка. Правда, 36-летний универсал будет выступать за медийную команду Руха.

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Морозюк завершил игровую карьеру год назад. Николай защищал цвета Динамо, Оболони, донецкого Металлурга, Кривбасса и турецкого Ризеспора. Бывший капитан "бело-синих" доигрывал в клубе российского блоггера Евгения Савина, где затем стал спортивным директором. Также Морозюк присоединился к агентству ProStar.

Рух пошел зимовать на шестой строчке УПЛ, отставая от еврокубковой зоны на 5 очков. Усиления для команды Виталия Пономарева пока нет.

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