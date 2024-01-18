Екс-капітан Динамо офіційно приєднався до Руха, але не для професіонального футболу
Рух здійснив гучний трансфер, хоча він не допоможе головній команді.
Львівський клуб офіційно оголосив про запрошення Миколи Морозюка. Щоправда, 36-річний універсал виступатиме за медійну команду Руха.
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Морозюк завершив ігрову кар'єру рік тому. Микола захищав кольори Динамо, Оболоні, донецького Металурга, Кривбаса та турецького Різеспора. Колишній капітан "біло-синіх" догравав у клубі російського блогера Євгена Савіна, де потім став спортивним директором. Також Морозюк приєднався до агентства ProStar.
Додамо, що Рух пішов зимувати на шостій сходинці УПЛ, відстаючи від єврокубкової зони на 5 очок. Підсилення для команди Віталія Пономарьова поки немає.
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