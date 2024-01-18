Рух здійснив гучний трансфер, хоча він не допоможе головній команді.

Львівський клуб офіційно оголосив про запрошення Миколи Морозюка. Щоправда, 36-річний універсал виступатиме за медійну команду Руха.

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Морозюк завершив ігрову кар'єру рік тому. Микола захищав кольори Динамо, Оболоні, донецького Металурга, Кривбаса та турецького Різеспора. Колишній капітан "біло-синіх" догравав у клубі російського блогера Євгена Савіна, де потім став спортивним директором. Також Морозюк приєднався до агентства ProStar.

Додамо, що Рух пішов зимувати на шостій сходинці УПЛ, відстаючи від єврокубкової зони на 5 очок. Підсилення для команди Віталія Пономарьова поки немає.

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