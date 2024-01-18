Босс Руха Григорий Козловский уверен, что его работники точно не убегут к соседям.

Сегодня появилась информация об интересе Карпат к генеральному директору "желто-черных" Игорю Дедышину. Функционер работает в Рухе с 2019 года, когда клуб еще выступал на уровне Первой лиги. С 2009 по 2015-й Дедышин занимал аналогичную должность в Карпатах Петра Дыминского.

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Григорий Козловский решил лично развеять все слухи. Почетный президент Руха зашел в комментарии под новостью и написал: "Есть такая украинская пословица: дурак мыслью теплится".

Рух пошел зимовать на шестой строчке УПЛ, отставая от еврокубковой зоны на 5 очков. Карпаты весной будут выступать в группе повышения Первой лиги и являются главным фаворитом на выход в элиту.

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