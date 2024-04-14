Ордабасы в 1/8 финала кубкового турнира на выезде одолел Тараз (2:0) и пробился в следующую стадию соревнований.

Кубок Казахстана, 1/8 финала

Тараз – Ордабасы – 0:2 (0:2)

Голы: Региналдо, 36, Тунггишбаев, 37

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В воскресенье, 14 апреля, состоялась часть матчей 1/8 финала Кубка Казахстана. В одном из них Тараз принимал Ордабасы, за который выступает сразу трое украинцев. Защитник Игорь Пластун вышел в основе, а хавбек Евгений Макаренко появился после перерыва и заработал желтую карточку.

Гости одержали уверенную победу (2:0) и пробили в четвертьфинал. Еще один наш земляк – форвард Артем Беседин – всю игру провел на скамейке запасных, а хорватский экс-хавбек Зари Ловро Цвек отыграл 62 минуты.

Напомним, ранее в четвертьфинал уже квалифицировались Кайрат, Астана, Тобол и Кызыл-Жар.

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